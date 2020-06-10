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Раввины в Израиле запретили обращаться в больницы по субботам из-за проверки температуры

14:00 10.06.2020

Авторитетные раввины и толкователи Галахи ультраортодоксального сектора призвали верующих не посещать больницы в субботу. Об этом стало известно во вторник, 9 июня.

Религиозные авторитеты из Иерусалима и Бней-Брака в совместном галахическом постановлении указали, что в общественных местах, включая больницы и гостиницы, на входе измеряют температуру тела инфракрасными градусниками или другими техническими приспособлениями, и сделали вывод, что использование этих приборов нарушает святость шабата.

Религиозные авторитеты особо подчеркнули, что речь идет сразу о двух нарушениях. Во-первых, при измерении температуры срабатывает электроника или электричество (в зависимости от типа прибора). Таким образом речь идет о запрете на разжигание огня.

Во-вторых, после измерения на экране появляются цифры, что может трактоваться как нарушение запрета на письменные работы.

Верующим разрешено обращаться в больницы по субботам, несмотря на инфракрасные градусники у входа, только в случаях, когда действительно речь идет о жизни и смерти.

Наконец, раввины рекомендовали в шабат задействовать на измерении температуры на входах в общественные места неевреев. Так запреты нарушены не будут, и святость шабата не пострадает.  vesty.co.il

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