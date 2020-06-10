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Отказ приглашать Зеленского на парад Победы объяснили в Кремле

14:12 10.06.2020 Источник: РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение не направлять приглашение на парад Победы главе Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ, а также тем руководителям, которые изъявили желание приехать на праздник.

«Как мы знаем. Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника победы», — отметил Песков.  РБК

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