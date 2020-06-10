Путин лично проголосует по поправкам к конституции - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам в среду пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [президент] может проголосовать в любой из семи дней, но пока он планирует принять участие в голосовании лично", - сказал представитель Кремля.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.