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Ачинский глиноземный комбинат рискует остаться без сырья из-за аварии на железной дороге

14:40 10.06.2020

Из-за аварии на Красноярской железной дороге Ачинский глиноземный комбинат (АГК) может остаться без сырья, что создает риски и для снабжения Красноярского алюминиевого завода. Об этом говорится в заявлении компании РУСАЛ, куда входят оба предприятия.

7 июня произошло разрушение призмы железнодорожной насыпи и ее сползание на участке пути Ачинск-2 - Назарово. Ранее на данном участке осуществлялись перевозки груженых и порожних маршрутов с сырьем для обеспечения АГК, являющегося одним из крупнейших грузоотправителей в регионе. На сегодняшний день поставки сырья на комбинат полностью прекращены, в связи с чем его нормативные остатки близки к критическому минимуму.

Компания ведет переговоры с РЖД для оперативной организации перевозки сырья на АГК по объездным маршрутам, а после завершения ремонта путей - для обеспечения первоочередного пропуска составов с нефелиновой рудой для восполнения технологических запасов предприятия в случае, если в ближайшее время движение поездов не будет возобновлено в полном объеме. РУСАЛ рассчитывает на максимально оперативные действия со стороны РЖД, иначе под угрозой окажется снабжение сырьем Красноярского алюминиевого завода.

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