Освящение главного храма Вооруженных сил РФ перенесено на 14 июня - источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великое освящение собора в честь Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, имеющего статус главного храма Вооруженных сил РФ, перенесено с 22 на 14 июня, сообщил в среду источник ТАСС в Московской патриархии.

"Великое освящение главного храма Вооруженных сил перенесено с 22 на 14 июня", - сказал собеседник агентства.