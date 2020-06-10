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Освящение главного храма Вооруженных сил РФ перенесено на 14 июня - источник

15:00 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великое освящение собора в честь Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, имеющего статус главного храма Вооруженных сил РФ, перенесено с 22 на 14 июня, сообщил в среду источник ТАСС в Московской патриархии.

"Великое освящение главного храма Вооруженных сил перенесено с 22 на 14 июня", - сказал собеседник агентства.

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