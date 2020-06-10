Прокуратура Швеции назвала убийцу Улофа Пальме

15:12 Источник: РБК

Дело, в рамках которого велось расследование убийства в 1986 году премьер-министра Швеции Улофа Пальме, закрыто в связи со смертью человека, который, как считают власти, и совершил преступление. Об этом объявил на специальной пресс-конференции в Стокгольме 10 июня главный прокурор Кристер Петерссон.

По версии прокурора, убийство совершил Стиг Энгстрём, который проходил по делу Пальме свидетелем. Позднее на него в качестве возможного убийцы премьер-министра указывали различные эксперты, однако у властей вопросов к нему не возникало до самой смерти. Энгстрём умер в июне 2000 года, согласно одной из версий, он покончил с собой. РБК



