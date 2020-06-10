Послы стран ЕС согласовали продление на год санкций в отношении РФ по Крыму - источник

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"Послы согласились продлить санкции на год - до 23 июня 2021 года", - рассказал он.