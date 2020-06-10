Михаил Швыдкой: Голосование по Конституции в режиме онлайн безопасно для граждан

15:04

Участие в плебисците по поводу внесения поправок в Конституцию важно для россиян, полагает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой. По его словам, «поправки, которые хотят принять, общий демократический характер нашего государства не меняют». «Голосование по поводу поправок в Конституцию всегда актуально, потому что речь идет об основном законе и о стране, в которой мы живем, - считает Швыдкой. - Коронавирус приходит и уходит, а страна и ее существование в истории остается, поэтому мне кажется, что любой здравомыслящий человек понимает, что поправки в Конституцию - это та важная материя, которая требует участия каждого из нас».

При этом желающие могут участвовать в голосовании в электронном формате и это будет совершенно безопасно для граждан. «В Москве в этом году голосование по поводу поправок в Конституцию будет проходить в режиме онлайн. Зарегистрировались уже более 134 тыс. человек, которые хотят голосовать онлайн, потому что многие уедут, многие боятся коронавируса. Мне кажется, в режиме онлайн голосование безопасно для всех людей», - заявил спецпредставитель президента.