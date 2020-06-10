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Собянин: Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом

15:15 10.06.2020

Самоотверженная работа московских врачей позволила спасти в период пандемии десятки тысяч людей, считают городские власти. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всех тяжелобольных удалось обеспечить системами искусственной вентиляции легких. «В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях, - заявил градоначальник. - Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа».

Как говорит Собянин, несмотря на остроту проблемы, в Москве не было ни одного дня, когда был бы отмечен дефицит реанимационных коек в реанимации. «Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния», - заявил Собянин.

По данным департамента здравоохранения Москвы, летальность от коронавируса в столице РФ за весь период эпидемии составляет 2%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, 3,8%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. Как отмечают московские медики, это ниже, чем летальность по данным официальных сайтов других мировых мегаполисов. Например, в Нью-Йорке - 10,7%, Лондоне - 22,7%, Стокгольме - 15,2%, Мадриде - 21,5%.

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