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НОВОСТИ

Россия и Китай участвовали в кампании по дезинформации в странах ЕС с начала пандемии - ЕК

16:12 10.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Россия и Китай участвовали в кампании по дезинформации в странах ЕС с начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном сегодня в Брюсселе заявлении Еврокомиссии. В нем отмечается, что это было сделано целенаправленно и касается не только ЕС, но и всего мира.  Эхо Москвы

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