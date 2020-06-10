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Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля

16:32 10.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля, который включен в список ЮНЕСКО. Это произошло накануне. В музее считают, что мог произойти скачок электричества, что и привело к сбою в механизме. В настоящее время специалисты пытаются устранить повреждения.  Эхо Москвы

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