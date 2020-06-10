0
0
63
НОВОСТИ

Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19

16:50 10.06.2020

Принятые в Москве меры позволили подготовить систему здравоохранения к пику пандемии и избежать высокой смертности пациентов COVID-19. По словам мэра Сергея Собянина, столичные врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65000 тяжелобольных пациентов. «Госпитальная сеть, которую мы создали вместе с министерством здравоохранения, федеральными и частными клиниками, составляла около 40 тыс. коек, - отметил градоначальник. - Это одна из самых мощнейших в мире систем. Так вот на сегодняшний день мы задействуем только четвертую часть от этой системы, и загрузка коечного фонда ежедневно практически уменьшается. Мы госпитализируем значительно меньше, чем выписываем».

При этом часть федеральных и городских клиник сейчас уже возвращаются к обычному режиму работы, а количество выявляемых за день случаев коронавируса в Москве в три-четыре раза меньше пиковых значений.

По данным столичного департамента здравоохранения, сейчас московские врачи отправляются в другие регионы, чтобы помочь коллегам. Шесть столичных медицинских бригад окажут поддержку врачам в Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове. Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с COVID-19 по поручению мэра Москвы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:00 10.06.2020
СК начал проверку в отношении Юлии Латыниной
0
13
16:32 10.06.2020
Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля
0
83
16:12 10.06.2020
Россия и Китай участвовали в кампании по дезинформации в странах ЕС с начала пандемии - ЕК
0
139
16:00 10.06.2020
Сервис HBO Max убрал "Унесенных ветром" из каталога фильмов по причине расизма - WSJ
0
134
15:32 10.06.2020
Послы стран ЕС согласовали продление на год санкций в отношении РФ по Крыму - источник
0
186
15:15 10.06.2020
Собянин: Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом
0
211
15:12 10.06.2020
Прокуратура Швеции назвала убийцу Улофа Пальме
0
198
15:04 10.06.2020
Михаил Швыдкой: Голосование по Конституции в режиме онлайн безопасно для граждан
0
193
15:00 10.06.2020
Освящение главного храма Вооруженных сил РФ перенесено на 14 июня - источник
0
207
14:40 10.06.2020
Ачинский глиноземный комбинат рискует остаться без сырья из-за аварии на железной дороге
0
236

Возврат к списку