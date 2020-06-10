Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19
16:50 10.06.2020
Принятые в Москве меры позволили подготовить систему здравоохранения к пику пандемии и избежать высокой смертности пациентов COVID-19. По словам мэра Сергея Собянина, столичные врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65000 тяжелобольных пациентов. «Госпитальная сеть, которую мы создали вместе с министерством здравоохранения, федеральными и частными клиниками, составляла около 40 тыс. коек, - отметил градоначальник. - Это одна из самых мощнейших в мире систем. Так вот на сегодняшний день мы задействуем только четвертую часть от этой системы, и загрузка коечного фонда ежедневно практически уменьшается. Мы госпитализируем значительно меньше, чем выписываем».
При этом часть федеральных и городских клиник сейчас уже возвращаются к обычному режиму работы, а количество выявляемых за день случаев коронавируса в Москве в три-четыре раза меньше пиковых значений.
По данным столичного департамента здравоохранения, сейчас московские врачи отправляются в другие регионы, чтобы помочь коллегам. Шесть столичных медицинских бригад окажут поддержку врачам в Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове. Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с COVID-19 по поручению мэра Москвы.
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