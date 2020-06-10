СК начал проверку в отношении Юлии Латыниной
17:00 10.06.2020 Источник: Эхо Москвы
Следственный комитет начал проверку в отношении журналиста Юлии Латыниной. В ведомстве говорят, что обозреватель распространила ложную информацию о неготовности регионов к борьбе с коронавирусом. Пресненский следственный отдел вызвал ее для дачи объяснений, — пишет «Новая газета».
Латынина рассказала об обращении медиков Нижнекамска с жалобой на нехватку средств защиты и тяжелые условия труда.
Ее адвокат Марина Андреева сказала, что не понимает, в чем ложность озвученной журналистом информации. Эхо Москвы
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