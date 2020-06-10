Перенос сроков открытия главного храма Минобороны объяснили в РПЦ

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ объяснили перенос сроков открытия главного храма Минобороны. Освящение собора состоится на неделю раньше запланированного — 14 июня, сообщил его настоятель епископ Стефан Клинский.

Ранее оно было намечено на День памяти и скорби 22 июня.

Перенос сроков связан с желанием провести два больших события в главном храме Вооружённых сил РФ вместо одного. Такое предположение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин.

«Храм хочется освятить не в День памяти и скорби, а в воскресение Христово. В День памяти и скорби провести в нём полноценное богослужение, может быть, встречу святейшего патриарха или руководителей страны, чтобы это было большое событие тоже. Это очень близко по времени, всё равно эти два [события — прим. ГМ], начало и конец сходятся в этом храме. Именно воскресный день в его радости, наверное, более созвучен самой теме освящения храма. Я думаю, мотивы такие».

Калинин отметил, что прихожане ждут открытия этого храма с 9 мая, поэтому церемонию хочется провести быстрее.

«Храм был готов ещё к 9 мая. Строители, художники и военнослужащие очень ждут открытия этого собора. Чем быстрее это произойдёт, тем больше будет полноты духовной, радости по случаю освящения. Это труд огромного количества людей, которые вложили в него свою душу и сердце. Увидеть его освящение хочется как можно быстрее. По-видимому, из-за этого святейший патриарх и руководство Минобороны приняли такое, может быть, не очень простое, но очень важное решение».

Чин освящения совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами. Главный храм Минобороны в Кубинке должен был открыться 9 мая, однако церемонию перенесли на поздний срок из-за пандемии коронавируса.