0
0
247
НОВОСТИ

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

17:40 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанные поддерживали связь "с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины". Изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях. Устанавливаются возможные пособники задержанных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Подготовка к теракту" и "Публичные призывы к терроризму", которые предусматривают санкции до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 10.06.2020
Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование
0
35
20:20 10.06.2020
Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России
0
76
19:25 10.06.2020
Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Москве за последние 1,5 месяца упали в 4 раза
0
152
18:56 10.06.2020
Андрей Воробьёв: В Подмосковье активно проводится цифровизация всех услуг
0
188
18:30 10.06.2020
Делом актера Михаила Ефремова поручено заняться ГУ МВД России по Москве
0
219
18:20 10.06.2020
Суд в Нидерландах по делу крушения "Боинга" в Украине может начаться осенью этого года
0
235
17:12 10.06.2020
Перенос сроков открытия главного храма Минобороны объяснили в РПЦ
0
267
17:00 10.06.2020
СК начал проверку в отношении Юлии Латыниной
0
321
16:50 10.06.2020
Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19
0
306
16:32 10.06.2020
Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля
0
263

Возврат к списку