ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанные поддерживали связь "с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины". Изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях. Устанавливаются возможные пособники задержанных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Подготовка к теракту" и "Публичные призывы к терроризму", которые предусматривают санкции до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанных.