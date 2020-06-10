ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
17:40 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма", - сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, задержанные поддерживали связь "с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины". Изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях. Устанавливаются возможные пособники задержанных.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Подготовка к теракту" и "Публичные призывы к терроризму", которые предусматривают санкции до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанных.
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