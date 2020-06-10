Суд в Нидерландах по делу крушения "Боинга" в Украине может начаться осенью этого года

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Нидерландов считает возможным начать рассмотрение дела о крушении "Боинга" на Украине уже осенью этого года. Об этом заявил в среду на слушаниях голландский прокурор Тейс Бергер.

"Суд должен рассмотреть различные варианты, - отметил он. - Возможно, суд может начать рассмотрения дела по существу в октябре-ноябре в отношении всех четырех обвиняемых. Если после лета окажется невозможным рассмотрение дела в отношении всех четырех подозреваемых параллельно, в октябре-ноябре может быть начато рассмотрение дела по существу в отношении трех обвиняемых, судебный процесс над которыми проводится заочно".