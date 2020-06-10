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НОВОСТИ

Делом актера Михаила Ефремова поручено заняться ГУ МВД России по Москве

18:30 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного главка МВД передать уголовное дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования", - сказала она. Сейчас дело находится в УВД по ЦАО.

Прокурор Москвы также поручил обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.

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