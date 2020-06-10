Делом актера Михаила Ефремова поручено заняться ГУ МВД России по Москве
18:30 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного главка МВД передать уголовное дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования", - сказала она. Сейчас дело находится в УВД по ЦАО.
Прокурор Москвы также поручил обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.
НОВОСТИ
- 20:40 10.06.2020
- Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование
- 20:20 10.06.2020
- Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России
- 19:25 10.06.2020
- Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Москве за последние 1,5 месяца упали в 4 раза
- 18:56 10.06.2020
- Андрей Воробьёв: В Подмосковье активно проводится цифровизация всех услуг
- 18:20 10.06.2020
- Суд в Нидерландах по делу крушения "Боинга" в Украине может начаться осенью этого года
- 17:40 10.06.2020
- ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
- 17:12 10.06.2020
- Перенос сроков открытия главного храма Минобороны объяснили в РПЦ
- 17:00 10.06.2020
- СК начал проверку в отношении Юлии Латыниной
- 16:50 10.06.2020
- Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19
- 16:32 10.06.2020
- Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать