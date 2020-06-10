Андрей Воробьёв: В Подмосковье активно проводится цифровизация всех услуг

18:56

В Подмосковье уделяется особое внимание подготовке кадров в сфере IT-технологий. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв на совещании по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи, которое провел президент Владимир Путин.

"Многие ключевые решения для развития отрасли информационных технологий и связи у нас уже предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Целый ряд конкретных поручений был обозначен и в Послании Федеральному Собранию в январе этого года. Все они должны быть реализованы, - отметил Владимир Путин. - Обращаюсь к коллегам в правительстве и в регионах: нужно уделить самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию наших IT-компаний. Причем это касается как внутреннего рынка - прежде всего, конечно, внутреннего рынка, - но и экспорта. Нужно сохранить доходы людей, занятых в этой сфере, и создать новые рабочие места". В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с подготовкой профессиональных кадров для развития сферы связи и IT.

"Все, что происходит в сфере муниципального, регионального управления, сфере отраслей здравоохранения и образования, сегодня погружено в IT. Мы очень внимательно подходим к поиску преподавателей, начиная со школы, где способные ребята, которые увлекаются программированием, могут получить первые навыки, - сказал Андрей Воробьёв. - С "Ростелекомом" в Красногорске и Королеве создали два учебных заведения, где обучаем и программистов, и аналитиков, которые в таком партнерстве выдают очень эффективные и важные продукты. Кадры, которые сейчас выходят из этих учебных учреждений, просто нарасхват. Сейчас было дистанционное обучение, которое велось на российских платформах. Система безналичной оплаты позволяет принимать и контролировать 90-95% платежей, большинство из которых совершают безналичным способом - по картам "Стрелка", банковским и социальным картам, а это и рабочие места, и налоги. Мы начали внедрять "умную платежку", чтобы не было несправедливости, когда начисляется плата за коммунальные услуги". Губернатор отметил, что при поддержке федерального правительства ведется активная работа по дальнейшей цифровизации всех государственных и муниципальных услуг.