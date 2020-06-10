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Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Москве за последние 1,5 месяца упали в 4 раза

19:25 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Благодаря ограничительным мерам, которые были введены в Москве, за полтора месяца удалось снизить темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в четыре раза. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Выполнение противоэпидемических мероприятий позволило не только выйти на плато, но и снизить темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве за последние полтора месяца в 4 раза. Вместе с тем, в 40% случаев болезнь протекает бессимптомно, и такие больные представляют реальную опасность для окружающих", - говорится в сообщении.

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