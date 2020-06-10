Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России
20:20 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил в среду, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
"Причину низкого уровня смертности (людей с коронавирусом в России - ИФ) сложно понять, исходя из количества населения страны", - заявил Райан на брифинге ВОЗ.
"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", - добавил он.
Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти. "Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их", - отметил эксперт.
По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.
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