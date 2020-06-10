Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил в среду, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.

"Причину низкого уровня смертности (людей с коронавирусом в России - ИФ) сложно понять, исходя из количества населения страны", - заявил Райан на брифинге ВОЗ.

"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", - добавил он.

Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти. "Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их", - отметил эксперт.

По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.