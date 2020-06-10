0
0
55
НОВОСТИ

Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России

20:20 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил в среду, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.

"Причину низкого уровня смертности (людей с коронавирусом в России - ИФ) сложно понять, исходя из количества населения страны", - заявил Райан на брифинге ВОЗ.

"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", - добавил он.

Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти. "Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их", - отметил эксперт.

По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 10.06.2020
Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование
0
35
19:25 10.06.2020
Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Москве за последние 1,5 месяца упали в 4 раза
0
152
18:56 10.06.2020
Андрей Воробьёв: В Подмосковье активно проводится цифровизация всех услуг
0
188
18:30 10.06.2020
Делом актера Михаила Ефремова поручено заняться ГУ МВД России по Москве
0
219
18:20 10.06.2020
Суд в Нидерландах по делу крушения "Боинга" в Украине может начаться осенью этого года
0
235
17:40 10.06.2020
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
0
257
17:12 10.06.2020
Перенос сроков открытия главного храма Минобороны объяснили в РПЦ
0
267
17:00 10.06.2020
СК начал проверку в отношении Юлии Латыниной
0
321
16:50 10.06.2020
Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19
0
306
16:32 10.06.2020
Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля
0
263

Возврат к списку