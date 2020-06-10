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Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование

20:40 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 400 случаев нарушения прав журналистов, освещающих нынешние демонстрации протеста в США, произошло с 26 мая. Об этом сообщается в среду в "Твиттере" U.S. Press Freedom Tracker - объединения более десятка некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав представителей СМИ.

Объединение изложило краткий обзор ситуации с 26 мая по 10 июня в 64 городах 34 штатов страны. За этот период во время акций протеста в городах США произошло более 405 случаев, затрагивающих свободу прессы. Объединение насчитало 58 задержаний, 86 нападений, из которых 54 совершили американские полицейские, а также 53 случая порчи съемочного оборудования и причинения урона помещениям СМИ.

83 раза в отношении представителей прессы применяли слезоточивый или перцовый газ, а 87 раз - пластиковые пули или предметы, использованные для метания. Больше всего инцидентов с журналистами зарегистрировано в Миннеаполисе (66), Вашингтоне (27) и Нью-Йорке (23).

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