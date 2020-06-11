Госдеп США усмотрел в России нарушение свободы вероисповедания
21:00 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США в среду опубликовал свой ежегодный доклад о состоянии религиозной свободы в мире. Документ за 2019 год был распространен пресс-службой ведомства.
В нем американское внешнеполитическое ведомство, в частности, утверждает, что свобода вероисповедания нарушается в России и Китае.
В докладе обращается внимание на то, что 18 декабря 2020 года "в соответствии с Законом о международной религиозной свободе от 1998 года <...> госсекретарь вновь включил Россию в специальный список стран, которые осуществляли или допускали серьезные нарушения религиозной свободы". Госдепартамент утверждает, что "власти [России] продолжали (в минувшем году - прим. ТАСС) обвинять группы религиозных меньшинства в экстремизме". Речь, в частности, идет о запрещенных на территории РФ организациях "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и террористической группировке "Хизб ут-Тахрир".
НОВОСТИ
- 22:25 10.06.2020
- Трамп призвал уважать армию США и отказался переименовывать военные базы
- 22:00 10.06.2020
- Республиканцы в докладе по нацбезопасности США предложили определить РФ, как страну - спонсора терроризма
- 21:06 10.06.2020
- Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 1 июля
- 21:02 10.06.2020
- Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
- 20:40 10.06.2020
- Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование
- 20:20 10.06.2020
- Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России
- 19:25 10.06.2020
- Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Москве за последние 1,5 месяца упали в 4 раза
- 18:56 10.06.2020
- Андрей Воробьёв: В Подмосковье активно проводится цифровизация всех услуг
- 18:30 10.06.2020
- Делом актера Михаила Ефремова поручено заняться ГУ МВД России по Москве
- 18:20 10.06.2020
- Суд в Нидерландах по делу крушения "Боинга" в Украине может начаться осенью этого года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать