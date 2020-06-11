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НОВОСТИ

Госдеп США усмотрел в России нарушение свободы вероисповедания

21:00 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США в среду опубликовал свой ежегодный доклад о состоянии религиозной свободы в мире. Документ за 2019 год был распространен пресс-службой ведомства.

В нем американское внешнеполитическое ведомство, в частности, утверждает, что свобода вероисповедания нарушается в России и Китае.

В докладе обращается внимание на то, что 18 декабря 2020 года "в соответствии с Законом о международной религиозной свободе от 1998 года <...> госсекретарь вновь включил Россию в специальный список стран, которые осуществляли или допускали серьезные нарушения религиозной свободы". Госдепартамент утверждает, что "власти [России] продолжали (в минувшем году - прим. ТАСС) обвинять группы религиозных меньшинства в экстремизме". Речь, в частности, идет о запрещенных на территории РФ организациях "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и террористической группировке "Хизб ут-Тахрир".

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