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НОВОСТИ

Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании

21:02 10.06.2020

Депутаты Московской городской думы приняли закон о проведении в мегаполисе дистанционного электронного голосования при выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

«Мы помним, 8 сентября прошлого года на выборах в Московскую городскую думу этот эксперимент проходил в трех избирательных округах, - отмечает глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева. - Уже тогда было понятно, что за такой формой голосования будущее. Явка избирателей электронного голосования превысила 90%. Очевидно, что электронное голосование становится важным элементом избирательного процесса. Оно значительно расширяет возможности граждан к участию в выборах».

По словам Картавцевой, принятие этого закона не поставит под сомнение ни полномочия, ни функционал городской избирательной комиссии, окружных комиссий. В законе указано, что дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате в сроки, определяемые столичной избирательной комиссией. Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателю необходимо подать заявление на портале государственных и муниципальных услуг Москвы не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования.

Отметим, что с 25 июня по 1 июля в РФ пройдёт голосование по внесению изменений в Конституцию. Москвичи могут выбрать способ участия в голосовании: на избирательном участке, дома или онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

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