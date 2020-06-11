Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 1 июля
21:06 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Израиля уведомили в среду иностранные авиакомпании, что запрет на въезд в страну для иностранных граждан, введенный 18 марта для предупреждения распространения коронавируса, продлен до 1 июля. Об этом сообщает государственное израильское радио "Кан".
По данным радиостанции, до 1 июля продлено также действие предписания Минздрава Израиля об обязательном двухнедельном карантине для возвращающихся спецрейсами на родину израильтян. "Кан" отмечает, что в предыдущий раз запрет на въезд в страну для иностранцев и положение об изоляции на 14 дней возвращающихся граждан страны продлевались властями в мае и действовали до 15 июня.
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