Республиканцы в докладе по нацбезопасности США предложили определить РФ, как страну - спонсора терроризма
22:00 10.06.2020 Источник: Интерфакс
Республиканцы в палате представителей конгресса США опубликовали в среду доклад по стратегии национальной безопасности, усилению роли США и противодействию глобальным угрозам, в котором, в частности, предлагается ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.
В том, что касается России, в стратегии содержится "предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России, как страны - спонсора терроризма".
Всего в документе перечислены 130 мер по противодействию "самым агрессивным противникам США на мировой арене".
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