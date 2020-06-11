0
0
112
НОВОСТИ

Трамп призвал уважать армию США и отказался переименовывать военные базы

22:25 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду что его администрация не намерена обсуждать переименование военных баз в стране, названных в честь командующих армией конфедератов.

"Кто-то предположил, что нам следует переименовать не менее 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт- Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и так далее. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории выигрышей, побед и свободы. Соединенные Штаты Америки тренировали и размещали наших героев в этих святых местах и выиграли в двух мировых войнах", - написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

"В связи с этим моя администрация даже не будет рассматривать [возможность] переименования этих величественных и легендарных военных объектов. Наша история величайшей страны в мире не будет искажена. Уважайте нашу армию!" - заключил американский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 10.06.2020
Республиканцы в докладе по нацбезопасности США предложили определить РФ, как страну - спонсора терроризма
0
191
21:06 10.06.2020
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 1 июля
0
223
21:02 10.06.2020
Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
0
225
21:00 10.06.2020
Госдеп США усмотрел в России нарушение свободы вероисповедания
0
240
20:40 10.06.2020
Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование
0
245
20:20 10.06.2020
Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России
0
269
19:25 10.06.2020
Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Москве за последние 1,5 месяца упали в 4 раза
0
303
18:56 10.06.2020
Андрей Воробьёв: В Подмосковье активно проводится цифровизация всех услуг
0
340
18:30 10.06.2020
Делом актера Михаила Ефремова поручено заняться ГУ МВД России по Москве
0
366
18:20 10.06.2020
Суд в Нидерландах по делу крушения "Боинга" в Украине может начаться осенью этого года
0
372

Возврат к списку