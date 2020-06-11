Трамп призвал уважать армию США и отказался переименовывать военные базы

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду что его администрация не намерена обсуждать переименование военных баз в стране, названных в честь командующих армией конфедератов.

"Кто-то предположил, что нам следует переименовать не менее 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт- Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и так далее. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории выигрышей, побед и свободы. Соединенные Штаты Америки тренировали и размещали наших героев в этих святых местах и выиграли в двух мировых войнах", - написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

"В связи с этим моя администрация даже не будет рассматривать [возможность] переименования этих величественных и легендарных военных объектов. Наша история величайшей страны в мире не будет искажена. Уважайте нашу армию!" - заключил американский лидер.