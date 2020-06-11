Погода в Москве: К выходным температура воздуха упадет с 30 до 19 градусов
07:00 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура воздуха в Москве опустится до 16 градусов тепла в выходные. Такой температурный фон на 1-2 градуса ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В субботу уже температурный фон 16-21 градус в Московской области, и эта температура ниже нормы на 1-2 градуса. После такой жары, конечно, это будет очень сильное понижение", - сказал он.
По словам Вильфанда, в понедельник-вторник температура придет в климатическую норму. "Потом начнется небольшое повышение, но не до 30 градусов. Таков предварительный прогноз", - отметил он.
По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается плюс 30-32 градуса, в пятницу - 23-25 градусов тепла, в субботу - плюс 17-19 градусов, в воскресенье - 16-21 градус тепла.
НОВОСТИ
- 07:45 11.06.2020
- Трамп приказал властям Сиэтла немедленно "остановить ужасных анархистов"
- 07:30 11.06.2020
- Власти Австралии собираются наказать участников массовых протестов 12 и 13 июня
- 07:15 11.06.2020
- Компания Amazon решила по-своему наказать американских полицейских
- 22:25 10.06.2020
- Трамп призвал уважать армию США и отказался переименовывать военные базы
- 22:00 10.06.2020
- Республиканцы в докладе по нацбезопасности США предложили определить РФ, как страну - спонсора терроризма
- 21:06 10.06.2020
- Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 1 июля
- 21:02 10.06.2020
- Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
- 21:00 10.06.2020
- Госдеп США усмотрел в России нарушение свободы вероисповедания
- 20:40 10.06.2020
- Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование
- 20:20 10.06.2020
- Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать