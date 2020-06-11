0
0
31
НОВОСТИ

Погода в Москве: К выходным температура воздуха упадет с 30 до 19 градусов

07:00 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Москве опустится до 16 градусов тепла в выходные. Такой температурный фон на 1-2 градуса ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу уже температурный фон 16-21 градус в Московской области, и эта температура ниже нормы на 1-2 градуса. После такой жары, конечно, это будет очень сильное понижение", - сказал он.

По словам Вильфанда, в понедельник-вторник температура придет в климатическую норму. "Потом начнется небольшое повышение, но не до 30 градусов. Таков предварительный прогноз", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается плюс 30-32 градуса, в пятницу - 23-25 градусов тепла, в субботу - плюс 17-19 градусов, в воскресенье - 16-21 градус тепла.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:45 11.06.2020
Трамп приказал властям Сиэтла немедленно "остановить ужасных анархистов"
0
14
07:30 11.06.2020
Власти Австралии собираются наказать участников массовых протестов 12 и 13 июня
0
23
07:15 11.06.2020
Компания Amazon решила по-своему наказать американских полицейских
0
34
22:25 10.06.2020
Трамп призвал уважать армию США и отказался переименовывать военные базы
0
553
22:00 10.06.2020
Республиканцы в докладе по нацбезопасности США предложили определить РФ, как страну - спонсора терроризма
0
604
21:06 10.06.2020
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 1 июля
0
564
21:02 10.06.2020
Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
0
577
21:00 10.06.2020
Госдеп США усмотрел в России нарушение свободы вероисповедания
0
577
20:40 10.06.2020
Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование
0
561
20:20 10.06.2020
Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России
0
606

Возврат к списку