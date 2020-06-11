0
0
22
НОВОСТИ

Компания Amazon решила по-своему наказать американских полицейских

07:15 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация Amazon заявила, что в течение одного года не будет позволять полицейским управлениям в США использовать разработанное ею программное обеспечение для распознавания лиц. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.

Как следует из документа, речь идет о приложении Rekognition ("Рекогнишн"). В Amazon подчеркнули, что выступают за ужесточение норм, касающихся применения в США программ такого рода. Представители компании отметили, что законодатели в Конгрессе США демонстрируют готовность к принятию мер на этом направлении. В корпорации выразили надежду на то, что за год могут быть выработаны новые правила.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:45 11.06.2020
Трамп приказал властям Сиэтла немедленно "остановить ужасных анархистов"
0
14
07:30 11.06.2020
Власти Австралии собираются наказать участников массовых протестов 12 и 13 июня
0
23
07:00 11.06.2020
Погода в Москве: К выходным температура воздуха упадет с 30 до 19 градусов
0
43
22:25 10.06.2020
Трамп призвал уважать армию США и отказался переименовывать военные базы
0
553
22:00 10.06.2020
Республиканцы в докладе по нацбезопасности США предложили определить РФ, как страну - спонсора терроризма
0
604
21:06 10.06.2020
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 1 июля
0
564
21:02 10.06.2020
Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
0
577
21:00 10.06.2020
Госдеп США усмотрел в России нарушение свободы вероисповедания
0
577
20:40 10.06.2020
Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование
0
561
20:20 10.06.2020
Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России
0
606

Возврат к списку