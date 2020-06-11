Компания Amazon решила по-своему наказать американских полицейских
07:15 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская корпорация Amazon заявила, что в течение одного года не будет позволять полицейским управлениям в США использовать разработанное ею программное обеспечение для распознавания лиц. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.
Как следует из документа, речь идет о приложении Rekognition ("Рекогнишн"). В Amazon подчеркнули, что выступают за ужесточение норм, касающихся применения в США программ такого рода. Представители компании отметили, что законодатели в Конгрессе США демонстрируют готовность к принятию мер на этом направлении. В корпорации выразили надежду на то, что за год могут быть выработаны новые правила.
НОВОСТИ
- 07:45 11.06.2020
- Трамп приказал властям Сиэтла немедленно "остановить ужасных анархистов"
- 07:30 11.06.2020
- Власти Австралии собираются наказать участников массовых протестов 12 и 13 июня
- 07:00 11.06.2020
- Погода в Москве: К выходным температура воздуха упадет с 30 до 19 градусов
- 22:25 10.06.2020
- Трамп призвал уважать армию США и отказался переименовывать военные базы
- 22:00 10.06.2020
- Республиканцы в докладе по нацбезопасности США предложили определить РФ, как страну - спонсора терроризма
- 21:06 10.06.2020
- Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 1 июля
- 21:02 10.06.2020
- Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
- 21:00 10.06.2020
- Госдеп США усмотрел в России нарушение свободы вероисповедания
- 20:40 10.06.2020
- Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование
- 20:20 10.06.2020
- Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать