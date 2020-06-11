Компания Amazon решила по-своему наказать американских полицейских

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация Amazon заявила, что в течение одного года не будет позволять полицейским управлениям в США использовать разработанное ею программное обеспечение для распознавания лиц. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.

Как следует из документа, речь идет о приложении Rekognition ("Рекогнишн"). В Amazon подчеркнули, что выступают за ужесточение норм, касающихся применения в США программ такого рода. Представители компании отметили, что законодатели в Конгрессе США демонстрируют готовность к принятию мер на этом направлении. В корпорации выразили надежду на то, что за год могут быть выработаны новые правила.