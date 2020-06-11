Власти Австралии собираются наказать участников массовых протестов 12 и 13 июня

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал сограждан отказаться от участия в акциях протеста против расовой дискриминации, запланированных на 12 и 13 июня, заявив, что все протестующие столкнутся с обвинениями в нарушении эпидемиологического законодательства страны. Об этом глава правительства сообщил в четверг в эфире радиостанции 3AW.

"Двойные стандарты, которые [протестующие] позволили себе применить, собравшись на марши, оскорбили австралийцев. Безусловно, любые дальнейшие действия в этом направлении были бы абсолютно неприемлемы. Я действительно думаю, что они [участники митингов] должны столкнуться с обвинениями", - сказал премьер.

В ходе выступления Моррисон также отметил, что массовые протесты, прошедшие в крупнейших городах Австралии в минувшую субботу, стали причиной, по которой федеральное правительство отложило очередной этап отмены санитарных ограничений.