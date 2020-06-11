0
0
0
НОВОСТИ

Трамп приказал властям Сиэтла немедленно "остановить ужасных анархистов"

07:45 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы. Об этом он написал в среду вечером на своей странице в "Твиттере".

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.

Глава Белого дома также раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками. Он заявил, что участники протестов "насмехаются" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан.

"Верните себе свой город сейчас же", - призвал Трамп местные власти. - "Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:30 11.06.2020
Власти Австралии собираются наказать участников массовых протестов 12 и 13 июня
0
23
07:15 11.06.2020
Компания Amazon решила по-своему наказать американских полицейских
0
34
07:00 11.06.2020
Погода в Москве: К выходным температура воздуха упадет с 30 до 19 градусов
0
43
22:25 10.06.2020
Трамп призвал уважать армию США и отказался переименовывать военные базы
0
553
22:00 10.06.2020
Республиканцы в докладе по нацбезопасности США предложили определить РФ, как страну - спонсора терроризма
0
604
21:06 10.06.2020
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 1 июля
0
564
21:02 10.06.2020
Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
0
577
21:00 10.06.2020
Госдеп США усмотрел в России нарушение свободы вероисповедания
0
577
20:40 10.06.2020
Полицейские в США совершили 54 нападения на журналистов за последние две недели - исследование
0
561
20:20 10.06.2020
Глава одной из программ ВОЗ: Сложно понять низкий уровень смертности от COVID-19 в России
0
606

Возврат к списку