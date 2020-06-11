Трамп приказал властям Сиэтла немедленно "остановить ужасных анархистов"
07:45 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы. Об этом он написал в среду вечером на своей странице в "Твиттере".
"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
Глава Белого дома также раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками. Он заявил, что участники протестов "насмехаются" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан.
"Верните себе свой город сейчас же", - призвал Трамп местные власти. - "Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно".
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