0
0
198
НОВОСТИ

Обновленные нацпроекты появятся через два-три месяца - Кудрин

08:15 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обновленные нацпроекты будут представлены правительством через 2-3 месяца и, вероятно, будут содержать смелые структурные меры. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Два-три месяца потребуется, чтобы представить обновленные нацпроекты, и там, я думаю, будет больше смелых системных структурных мер", - сказал Кудрин.

По его словам, правительство пересмотрит цели и меры нацпроектов, а также может добавить новые проекты и сократить часть старых мероприятий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 11.06.2020
В Хабаровске осудили шестерых участников ИГ
0
37
10:00 11.06.2020
СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова
0
52
09:32 11.06.2020
В российском модуле МКС замерят уровень бензола
0
94
09:20 11.06.2020
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии - СМИ
0
120
09:05 11.06.2020
Словарь английского языка Merriam-Webster даст новое определение слова "расизм"
0
108
09:00 11.06.2020
Данные по заразившимся коронавирусом в мире на утро 11 июня
0
164
08:53 11.06.2020
Почти половина детей в РФ проведут лето дома из-за ограничений по COVID-19 - опрос
0
147
07:45 11.06.2020
Трамп приказал властям Сиэтла немедленно "остановить ужасных анархистов"
0
216
07:30 11.06.2020
Власти Австралии собираются наказать участников массовых протестов 12 и 13 июня
0
199
07:15 11.06.2020
Компания Amazon решила по-своему наказать американских полицейских
0
230

Возврат к списку