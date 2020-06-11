Обновленные нацпроекты появятся через два-три месяца - Кудрин

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обновленные нацпроекты будут представлены правительством через 2-3 месяца и, вероятно, будут содержать смелые структурные меры. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Два-три месяца потребуется, чтобы представить обновленные нацпроекты, и там, я думаю, будет больше смелых системных структурных мер", - сказал Кудрин.

По его словам, правительство пересмотрит цели и меры нацпроектов, а также может добавить новые проекты и сократить часть старых мероприятий.