Обновленные нацпроекты появятся через два-три месяца - Кудрин
08:15 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обновленные нацпроекты будут представлены правительством через 2-3 месяца и, вероятно, будут содержать смелые структурные меры. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Два-три месяца потребуется, чтобы представить обновленные нацпроекты, и там, я думаю, будет больше смелых системных структурных мер", - сказал Кудрин.
По его словам, правительство пересмотрит цели и меры нацпроектов, а также может добавить новые проекты и сократить часть старых мероприятий.
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