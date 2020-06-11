Данные по заразившимся коронавирусом в мире на утро 11 июня
09:00 11.06.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 11 июня превысило 7,36 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По информации проекта, в мире заражены 7 360 239 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 116,1 тысячи. За весь период пандемии скончался 416 201 пациент, 3,45 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (772,4 тысячи человек), Россия (493,6 тысячи) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (291,5 тысячи) и Индия (276,5 тысячи), ранее обогнавшая Испанию. В десятке рейтинга также находятся Италия, Перу, Франция и Германия.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 112 924 человек. Самая большая смертность зафиксирована в десяти европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов. Lenta.Ru
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