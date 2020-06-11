0
0
148
НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом в мире на утро 11 июня

09:00 11.06.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 11 июня превысило 7,36 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 7 360 239 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 116,1 тысячи. За весь период пандемии скончался 416 201 пациент, 3,45 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (772,4 тысячи человек), Россия (493,6 тысячи) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (291,5 тысячи) и Индия (276,5 тысячи), ранее обогнавшая Испанию. В десятке рейтинга также находятся Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 112 924 человек. Самая большая смертность зафиксирована в десяти европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 11.06.2020
В Хабаровске осудили шестерых участников ИГ
0
37
10:00 11.06.2020
СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова
0
52
09:32 11.06.2020
В российском модуле МКС замерят уровень бензола
0
94
09:20 11.06.2020
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии - СМИ
0
120
09:05 11.06.2020
Словарь английского языка Merriam-Webster даст новое определение слова "расизм"
0
108
08:53 11.06.2020
Почти половина детей в РФ проведут лето дома из-за ограничений по COVID-19 - опрос
0
147
08:15 11.06.2020
Обновленные нацпроекты появятся через два-три месяца - Кудрин
0
214
07:45 11.06.2020
Трамп приказал властям Сиэтла немедленно "остановить ужасных анархистов"
0
216
07:30 11.06.2020
Власти Австралии собираются наказать участников массовых протестов 12 и 13 июня
0
199
07:15 11.06.2020
Компания Amazon решила по-своему наказать американских полицейских
0
230

Возврат к списку