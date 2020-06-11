Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии - СМИ

09:20 Источник: REGNUM

Попытка американских военнослужащих помешать российскому патрулю в Сирии попала на видео. Соответствующий ролик опубликован в Twitter-аккаунте Alexwarcorr.

На опубликованных кадрах видно американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох. ИА REGNUM