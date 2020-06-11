В российском модуле МКС замерят уровень бензола

09:32 Источник: РБК

Экипаж Международной космической станции установил прибор для оценки качества воздуха из-за повышенной концентрации бензола в служебном модуле «Звезда» в российском сегменте орбитального комплекса МКС. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства NASA.

За последние несколько недель наземные специалисты наблюдали увеличение уровня бензола на МКС, в связи с чем прибор Air Quality Monitor, который ранее использовался американскими астронавтами, переместили в служебный модуль. Теперь специалистам на Земле предстоит отследить уровень концентрации бензола. РБК