0
0
76
НОВОСТИ

В российском модуле МКС замерят уровень бензола

09:32 11.06.2020 Источник: РБК

Экипаж Международной космической станции установил прибор для оценки качества воздуха из-за повышенной концентрации бензола в служебном модуле «Звезда» в российском сегменте орбитального комплекса МКС. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства NASA.

За последние несколько недель наземные специалисты наблюдали увеличение уровня бензола на МКС, в связи с чем прибор Air Quality Monitor, который ранее использовался американскими астронавтами, переместили в служебный модуль. Теперь специалистам на Земле предстоит отследить уровень концентрации бензола.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 11.06.2020
В Хабаровске осудили шестерых участников ИГ
0
37
10:00 11.06.2020
СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова
0
52
09:20 11.06.2020
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии - СМИ
0
120
09:05 11.06.2020
Словарь английского языка Merriam-Webster даст новое определение слова "расизм"
0
108
09:00 11.06.2020
Данные по заразившимся коронавирусом в мире на утро 11 июня
0
164
08:53 11.06.2020
Почти половина детей в РФ проведут лето дома из-за ограничений по COVID-19 - опрос
0
147
08:15 11.06.2020
Обновленные нацпроекты появятся через два-три месяца - Кудрин
0
214
07:45 11.06.2020
Трамп приказал властям Сиэтла немедленно "остановить ужасных анархистов"
0
216
07:30 11.06.2020
Власти Австралии собираются наказать участников массовых протестов 12 и 13 июня
0
199
07:15 11.06.2020
Компания Amazon решила по-своему наказать американских полицейских
0
230

Возврат к списку