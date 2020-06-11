СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова
10:00 11.06.2020 Источник: Lenta.ru
Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что накануне родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении. В связи с этим ему вызвали специалистов психиатрической помощи. Близкие утверждали, что актер находился в бессознательном состоянии. Когда он пришел в себя, то сказал, что не помнит, откуда появились следы на теле.
Приехавшая скорая увидела признаки того, что Ефремов пытался покончить с собой. В настоящее время с ним по-прежнему работают психиатры. Lenta.Ru
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