СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова

10:00 Источник: Lenta.ru

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что накануне родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении. В связи с этим ему вызвали специалистов психиатрической помощи. Близкие утверждали, что актер находился в бессознательном состоянии. Когда он пришел в себя, то сказал, что не помнит, откуда появились следы на теле.

Приехавшая скорая увидела признаки того, что Ефремов пытался покончить с собой. В настоящее время с ним по-прежнему работают психиатры. Lenta.Ru