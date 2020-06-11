Почти половина детей в РФ проведут лето дома из-за ограничений по COVID-19 - опрос
08:53 11.06.2020 Источник: Интерфакс
Из-за сохраняющихся ряда ограничений по коронавирусу половина российских семей, где есть дети-школьники, на это лето планируют для своего ребенка отдых дома, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Исследование показало, что почти каждая третья семья с детьми школьного возраста (31%) на это лето организует отдых на даче или в деревне.
По данным Superjob.ru, 5% респондентов устроят своим детям отдых на Черноморском побережье, оздоровительный лагерь выбрали 3% участников опроса.
Согласно исследованию, вариант с каникулами в другом городе выбрали 2% респондентов, за границей - 1% опрошенных.
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