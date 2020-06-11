В Хабаровске осудили шестерых участников ИГ
10:05 11.06.2020 Источник: Газета.Ru
Суд отправил шестерых жителей Хабаровска в колонию за участие в международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Хабаровскому краю.
Осужденные являются гражданами одной из стран Центральной Азии, указано в сообщении.
Участники террористической организации склоняли своих соотечественников и одного гражданина России к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства», говорится в релизе управления ФСБ. Газета.Ru
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