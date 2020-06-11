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НОВОСТИ

Нэнси Пелоси призвала убрать из Капитолия статуи конфедератов

10:20 11.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Нэнси Пелоси призвала убрать из Капитолия 11 статуй конфедератов. Соответствующее письмо Спикер Палаты представителей направила в адрес совместного комитета по библиотеке Конгресса США. В послании говорится, что статуи тем, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма оскорбляют американские идеалы. Пелоси требовала демонтировать статуи, среди которых фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса, еще в 2017 году. Война с памятниками конфедератам развернулась в США на фоне массовых антирасистских протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.  Эхо Москвы

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