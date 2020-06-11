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НОВОСТИ

Словарь английского языка Merriam-Webster даст новое определение слова "расизм"

09:05 11.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Словарь английского языка Merriam-Webster изменит определение слова «расизм».. Как сообщил CNN главный редактор словаря Питер Соколовски, решение словарь принял после переписки с Кеннеди Митчем из Миссури. Митчем просил редакцию уточнить, что расизм — это системное проявление ненависти, а не просто предубеждение. Редакторы согласились. Актуальное определение расизма в словаре звучит так: «Вера в то, что раса — это главный определяющий фактор человеческих черт и способностей и в то, что расовые различия порождают превосходство той или иной расы».  Эхо Москвы

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