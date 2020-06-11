В музеях разрешат экскурсии для групп не более 5 человек с соблюдением дистанции

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор разрешает проводить в музеях индивидуальные и групповые экскурсии, при этом количество человек не должно превышать 5. Между посетителями необходимо соблюдать дистанцию 1,5 - 2 метра. Соответствующие рекомендации разместили на сайте Роспотребнадзора в четверг.

"Допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5 - 2 м", - говорится в рекомендациях.