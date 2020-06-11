В музеях разрешат экскурсии для групп не более 5 человек с соблюдением дистанции
11:05 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор разрешает проводить в музеях индивидуальные и групповые экскурсии, при этом количество человек не должно превышать 5. Между посетителями необходимо соблюдать дистанцию 1,5 - 2 метра. Соответствующие рекомендации разместили на сайте Роспотребнадзора в четверг.
"Допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5 - 2 м", - говорится в рекомендациях.
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