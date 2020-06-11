В Сургуте полицейский задержал женщину, встав ей коленом на шею - СМИ

11:20 Источник: Эхо Москвы

В Сургуте полицейский задержал женщину, встав коленом на ее шею. Соответствующее видео появилось в соцсетях. Накануне региональное управление полиции сообщило, что нарушительнице режима изоляции предлагали добровольно уйти из парка, но она отказалась. МВД и СК начали проверки по факту применения силы сотрудниками полиции. Эхо Москвы