Главе Норильска предъявлено обвинение в халатности в связи с аварией на ТЭЦ-3 - СК
11:32 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина и предъявил ему обвинение в халатности в связи с аварией на ТЭЦ-3. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по факту халатности главы Норильска Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объеме не менее 21,1 тыс. кубометров из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске", - отметила Петренко.
"Ахметчину предъявлено обвинение в халатности", - сказала она.
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