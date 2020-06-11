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НОВОСТИ

Москва запускает программу для бизнеса и населения «Миллион призов»

11:10 11.06.2020

Покупательскую активность москвичей планируют поддержать специальной программой «Миллион призов». В ее рамках горожанам передадут сертификаты на покупки общей стоимостью в 10 млрд руб. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, инициаторами программы стали около 20 компаний, которые обратились со своей идеей в Торгово-промышленную палату. «Такие программы проходят практически по всему миру, когда правительство предоставляет различные сертификаты и купоны, чтобы помочь бизнесу в выходе после небольшой рецессии, - отметил Немерюк. - В этой связи было предложено, что бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3000 магазинов, а жители через портал «Активный гражданин» получат больше 2 миллионов подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги. Программа стартует 25 июня». По словам Немерюка, эта акция по стимулированию потребительского спроса позволит влить в экономику города около 10 млрд руб.

Получить сертификаты могут москвичи, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию. «Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит некие баллы, которые будут разыграны. Условно говоря, после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на привычном для москвичей портале «Активный гражданин». Потратить эти сертификаты можно будет до конца года - до 31 декабря», - заявил Немерюк.

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