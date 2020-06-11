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НОВОСТИ

Схиигумена-конспиролога ждет суд по административному делу

11:40 11.06.2020 Источник: Интерфакс

Суд в Верхней Пышме 23 июня рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19, и затем был запрещен в служении.

"Романов обвиняется по ч.9 ст.13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях - "Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений (....)", - сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Отмечается также, что схиигумену грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена. Согласно ответу врио начальника Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД (есть в распоряжении "Интерфакса"), материал проверки был направлен в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения.

Полиция и прокуратура данный факт не комментировали.

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