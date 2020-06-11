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НОВОСТИ

Курировать выпуск телепрограмм будет комиссия кабмина

11:42 11.06.2020 Источник: НГ-Online

Принято решение реорганизовать Правительственную комиссию по согласованию владения, управления либо контроля в отношении владельца аудиовизуального сервиса, присоединив её к Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. Последняя переименована в Правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.

Соответствующее постановление кабинета министров от 28 мая 2020 года № 770 «О Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента» вступило в силу.

К основным задачам новой структуры отнесены:

- определение основных направлений развития производства и распространения российского аудиовизуального контента для обеспечения его доступности и создания единого информационного пространства в стране;

- разработка механизмов стимулирования выпуска и распространения такой продукции;

- подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства РФ, концепций и программ для содействия развитию производства и распространения отечественного аудио и видеоконтента.

Председателем комиссии, а также председателем ее президиума будут назначать вице-премьера, координирующего работу федеральных органов власти по вопросам государственной политики в сфере массовых коммуникаций и СМИ.

Вера Цветкова

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