0
0
36
НОВОСТИ

Устроивший стрельбу в мечети близ Осло приговорен к 21 году лишения свободы

12:00 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский суд приговорил Филипа Мансхауса, открывшего 10 августа 2019 года стрельбу в мечети близ Осло, к 21 году тюремного заключения. Соответствующее решение озвучила в четверг судья Анника Линдстрём.

Это самое жесткое наказание, предусмотренное уголовным правом страны. Его особенностью, однако, является то, что осужденный может находиться в заключении на протяжении всего того времени, в течение которого будет считаться опасным для общества, то есть фактически пожизненно.

Такой же приговор был вынесен в 2012 году в отношении норвежского террориста Андерса Брейвика. Но 22-летний Мансхаус получил даже более суровое наказание, поскольку после терактов Брейвика закон был ужесточен. Если Брейвик по прежнему законодательству получил 21 год заключения с минимальным сроком отбывания в тюрьме в 10 лет, то в случае Мансхауса минимальный срок составляет 14 лет. Процесс над Мансхаусом проходил в окружном суде Аскера и Берума 7-20 мая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 11.06.2020
Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина
0
0
12:05 11.06.2020
Джоан Роулинг заявила, что пережила сексуальное насилие
0
32
11:42 11.06.2020
Курировать выпуск телепрограмм будет комиссия кабмина
0
96
11:40 11.06.2020
Схиигумена-конспиролога ждет суд по административному делу
0
97
11:32 11.06.2020
Главе Норильска предъявлено обвинение в халатности в связи с аварией на ТЭЦ-3 - СК
0
101
11:20 11.06.2020
В Сургуте полицейский задержал женщину, встав ей коленом на шею - СМИ
0
140
11:10 11.06.2020
Москва запускает программу для бизнеса и населения «Миллион призов»
0
138
11:05 11.06.2020
В музеях разрешат экскурсии для групп не более 5 человек с соблюдением дистанции
0
146
11:00 11.06.2020
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тысяч
0
153
10:32 11.06.2020
В Италии возобновили продажи домов за 1 евро
0
171

Возврат к списку