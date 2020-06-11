Устроивший стрельбу в мечети близ Осло приговорен к 21 году лишения свободы
12:00 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвежский суд приговорил Филипа Мансхауса, открывшего 10 августа 2019 года стрельбу в мечети близ Осло, к 21 году тюремного заключения. Соответствующее решение озвучила в четверг судья Анника Линдстрём.
Это самое жесткое наказание, предусмотренное уголовным правом страны. Его особенностью, однако, является то, что осужденный может находиться в заключении на протяжении всего того времени, в течение которого будет считаться опасным для общества, то есть фактически пожизненно.
Такой же приговор был вынесен в 2012 году в отношении норвежского террориста Андерса Брейвика. Но 22-летний Мансхаус получил даже более суровое наказание, поскольку после терактов Брейвика закон был ужесточен. Если Брейвик по прежнему законодательству получил 21 год заключения с минимальным сроком отбывания в тюрьме в 10 лет, то в случае Мансхауса минимальный срок составляет 14 лет. Процесс над Мансхаусом проходил в окружном суде Аскера и Берума 7-20 мая.
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