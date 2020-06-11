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НОВОСТИ

Джоан Роулинг заявила, что пережила сексуальное насилие

12:05 11.06.2020 Источник: Газета.Ru

Английская писательница Джоан Роулинг рассказала, как пережила сексуальное насилие. Об этом сообщает The Telegraph.

Она заявила, что это произошло в юности, когда ей было около 20 лет. По ее словам, она была очень уязвима, а мужчина «воспользовался ее положением». При этом писательница не стала раскрывать личность насильника.

Эту историю Роулинг рассказала после того, как ее обвинили в трансфобии за статью «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». После этого многие пользователи раскритиковали ее за неуважительное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям.  Газета.Ru

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