Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно- исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом", - сказала пресс- секретарь суда Юлия Трифонова.

6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал Лапыгина виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 7 лет колонии.