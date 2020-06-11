Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина
12:20 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно- исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом", - сказала пресс- секретарь суда Юлия Трифонова.
6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал Лапыгина виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 7 лет колонии.
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