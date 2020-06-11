0
0
171
НОВОСТИ

Промежуточные итоги во время голосования по конституции подводиться не будут - Клишас

12:32 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком РФ будет подводить итоги общероссийского голосования по поправке к конституции только после его завершения, промежуточных результатов не будет. Об этом в четверг журналистам заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Нет, [промежуточных итогов] не будет", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 11.06.2020
Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр
0
29
14:00 11.06.2020
Злоумышленник с ножом напал на офис крупнейшего бразильского телеканала
0
52
13:32 11.06.2020
Кремль не считает странными данные о низкой смертности от коронавируса в РФ - Песков
0
117
13:20 11.06.2020
В исправительной колонии в Брянской области выявлен очаг коронавирусной инфекции - СМИ
0
118
13:05 11.06.2020
МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили
0
153
13:00 11.06.2020
Путин в День России поднимет флаг на Поклонной горе и наградит Героев Труда
0
141
12:20 11.06.2020
Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина
0
179
12:05 11.06.2020
Джоан Роулинг заявила, что пережила сексуальное насилие
0
204
12:00 11.06.2020
Устроивший стрельбу в мечети близ Осло приговорен к 21 году лишения свободы
0
203
11:42 11.06.2020
Курировать выпуск телепрограмм будет комиссия кабмина
0
251

Возврат к списку