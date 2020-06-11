Промежуточные итоги во время голосования по конституции подводиться не будут - Клишас
12:32 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центризбирком РФ будет подводить итоги общероссийского голосования по поправке к конституции только после его завершения, промежуточных результатов не будет. Об этом в четверг журналистам заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Нет, [промежуточных итогов] не будет", - сказал он.
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