Путин в День России поднимет флаг на Поклонной горе и наградит Героев Труда
13:00 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин 12 июня, в День России, примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе и наградит Героев Труда. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Завтра (12 июня) президент вручит золотые медали Героям Труда РФ", - сказал представитель Кремля, пообещав, что списки награжденных будут опубликованы позже. "И президент также примет участие в церемонии подъема государственного флага РФ на Поклонной горе", - добавил Песков.
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