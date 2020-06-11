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Путин в День России поднимет флаг на Поклонной горе и наградит Героев Труда

13:00 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин 12 июня, в День России, примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе и наградит Героев Труда. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра (12 июня) президент вручит золотые медали Героям Труда РФ", - сказал представитель Кремля, пообещав, что списки награжденных будут опубликованы позже. "И президент также примет участие в церемонии подъема государственного флага РФ на Поклонной горе", - добавил Песков.

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