Путин в День России поднимет флаг на Поклонной горе и наградит Героев Труда

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин 12 июня, в День России, примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе и наградит Героев Труда. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра (12 июня) президент вручит золотые медали Героям Труда РФ", - сказал представитель Кремля, пообещав, что списки награжденных будут опубликованы позже. "И президент также примет участие в церемонии подъема государственного флага РФ на Поклонной горе", - добавил Песков.